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Komşuda art arda iki büyük deprem! İran sallandı Direk devrildi bir kişi öldü

Komşuda art arda iki büyük deprem! İran sallandı Direk devrildi bir kişi öldü

İran'ın güneyinde peş peşe büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 ve 6,3 şiddetinde iki deprem meydana geldi

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 6,3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.

ABD Jeoloji Kurumu'na göre 6 ve 6,3

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC)'na göre ise önce 6 daha sonra 6.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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