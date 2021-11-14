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FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş

FETÖ ByLock'ta La Casa de Papel karakterleriyle kimliklerini gizlemiş

FETÖ'nün 49 kullanıcının gerçek isimlerini gizleyerek "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir ByLock kullanıcısından yola çıkılarak Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir mahrem imam deşifre edildi. Soruşturma sürecinde 49 kullanıcının gerçek isimlerini gizleyerek "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu'nca yapılan analiz sonucu "429945" ID numaralı ByLock hattının A.U'ya ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığının anlaşılmasının ardından KOM Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli A.U'nun, 54 kişinin bulunduğu "Pazarlamacılar" isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.

İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.

Rumuz olarak ülke başkentlerini seçtiler

Kimliklerin deşifresine yönelik analiz çalışmasına odaklanan uzmanlar, kullanıcıları tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı.

Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.

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