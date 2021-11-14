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Nedenini açıklamadı! İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş görevinden istifa etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Nedenini açıklamadı! İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş görevinden istifa etti

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş görevinden istifa etti. Türemiş, istifa nedenini ileriki günlerde açıklayacağını belirtti. 

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Jeoloji Mühendisi Özhan Türemiş,  2017 yılında İYİ Parti'nin Aksaray kurucu il başkanlığını üstlendi. Türemiş, ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

4 yıldır il başkanlığını yürüten Türemiş, görevinden istifa etti.

Türemiş, başkanlık görevinden istifa etme nedenini ilerleyen günlerde yazılı olarak açıklayacağını belirtti. 

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