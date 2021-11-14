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Eyüpsultan'da korkunç olay! Arkadaşını başından silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eyüpsultan'da korkunç olay! Arkadaşını başından silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı

EYÜPSULTAN'da Cumali Nas'ı (18)  başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Muhammed K.(19) polis tarafından yakalandı. Şüpheli poliste verdiği ifadede  Cumali Nas ile arkadaş olduklarını olay günü ona silahını gösterirken tabancanın kazayla ateş aldığını söyledi.

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Eyüpsultan, Sakarya Mahallesi'de 12 Eylül 2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir kişinin başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Ölen kişinin Cumali Nas olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Cumali Nas ve arkadaşlarının olay günü birlikte içki içtiklerini, Muhammed K.'nın üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak parmağında salladığı sırada silahın bir anda ateş aldığını tespit etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre paniğe kapılan Muhammed K.'nın olaydan sonra kaçtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Muhammed K.'nın izi Sancaktepe'de bulundu. Bir evde saklandığı öğrenilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Muhammet K. arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu olaydan sonra korktuğu için kaçtığını anlatı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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