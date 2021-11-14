TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Acı haberi, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, sosyal medyada duyurdu.

Serdar Demir kimdir?

1977 yılında Trabzon’da doğdu. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra, 2002 yılında ABD New York şehrinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. ABD’de 8 yıl ticaret ve lojistik firmalarında; satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında Türk Hava Yolları Kargo bünyesinde 2 yıl Anlaşmalar Müdürü ve ardından 6 yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketinde İşe Alım Müdürü olarak görev yaptı. Demir daha sonra TUSAŞ'ta Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi. Serdar Demir evli ve iki çocuk babasıydı.