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Kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü: 6 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü: 6 yaralı var

 KAHRAMANMARAŞ'ta düğün salonunda çıkan kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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Ağcalı Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda faaliyet gösteren düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya karışan bir kişi, 46 ADM 523 plakalı otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladı.

Zanlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası otomobilini terk eden zanlı olay yerinden uzaklaştı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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