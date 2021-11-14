Cumhur İttifakı anlaştı asgari ücretten vergi kalkıyor! 750 tl artış söz konusu

Cumhur ittifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda çalıştığı konuşuluyor. Bu hesaba göre, vergilerin bazılarının veya tamamının kaldırılması durumunda maaşlarda 751 liraya kadar ücret artışı söz konusu olacak.

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Devlet, esnaf, çiftçi, çalışan ve dar gelirlileri unutmadı. Esnaf ve sanatkârlara verilen destek 9 milyar lirayı buldu. Gübre desteğinde yüzde 100 artışa gidilirken, eşel mobil sistemi ile 64 milyar lira, TRT ve Enerji Fonu kesintilerinin kalkmasıyla 3 milyar lira cepte kaldı. Ayrıca KÇÖ, işsizlik fonu çalışanlara rahat nefes aldırdı.

Türkiye gazetesi, Cumhur İttifakı ortaklarının asgari ücretten verginin kaldırılması için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Haberde, "Asgari ücretten vergi alınmaması da gündemde. Asgari ücret pazarlığı yaklaşırken, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda çalışıyor. Hâlihazırda brüt asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş. Bu rakam üzerinden ücretten yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 İşsizlik Sigortası primi, yüzde 15 gelir vergisi, yüzde 0,759 oranında da damga vergisi kesiliyor. Kesintiler toplamı ise 751 lira 60 kuruş olarak hesaplanırken, net asgari ücret de 2 bin 825 lira 90 kuruş oluyor. Bu hesaba göre, vergilerin bazılarının veya tamamının kaldırılması durumunda maaşlarda 751 liraya kadar ücret artışı söz konusu olacak." ifadesi kullanıldı.

Kredi garanti fonu

Bugüne kadar Kredi Garanti Fonu öz kaynakları ve Hazine garantisiyle toplam 571,3 milyar lira kefalet sağlanırken, toplam oluşturulan ticari kredi hacmi de yaklaşık 667,6 milyar lira olarak hesaplandı. Hacmi giderek büyüyen KGF, çalışmalarını sürdürürken, İlave İstihdam Destek Paketi ile yeni istihdama katkı da sağladı. Hâlen desteğini sürdüren KFG, işletmelerin sağladıkları her yeni istihdamda 100 bin lira kredi imkânından yararlanmaları için hazine destekli kefalet verirken, ayrıca istihdam edilen kişi için işletmenin ödeyeceği SGK primlerini de işletmelerin kullandıkları kredinin faiz ödemesinde kullanabilmeleri amacıyla İŞKUR aracılığıyla iade ediyor.