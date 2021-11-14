BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sancaktepe'de yoğun sis kazaya neden oldu: 4 yaralı

Sancaktepe'de yoğun sis kazaya neden oldu: 4 yaralı

SANCAKTEPE'de yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar attıktan sonra yolun dışına çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Hasan Kalaycı'nın kullandığı 41 AIA 295 plakalı otomobil, Pendik istikametinde ilerlediği sırada bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktı. Araç defalarca takla attıktan sonra bariyeri aşarak yolun dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Hasan Kalaycı ve araçta bulunan Özcan Konak, Abdullah Bozkurt ile Pınar Gürbüz ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sisin yaşandığı bölgeye gelen Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınav tarihleri Açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
AÖL sınav tarihleri Açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak?
Üç Covid hastasından birinde görülüyor daha da artacak! Hastalığın göze vuran tehlikesi
Üç Covid hastasından birinde görülüyor daha da artacak! Hastalığın göze vuran tehlikesi
ABD basını yazdı! Suriye'de DEAŞ ile mücadelede 70 kişilik kadın ve çocuk grubunu vurmuş!
ABD basını yazdı! Suriye'de DEAŞ ile mücadelede 70 kişilik kadın ve çocuk grubunu vurmuş!
10 lira olan dolar bir anda 2 lira düşer! Durmuş Yılmaz'ın 25 lira sözleri olay
10 lira olan dolar bir anda 2 lira düşer! Durmuş Yılmaz'ın 25 lira sözleri olay
Bağcılar'da 4 katlı binada patlama! Ön cephesi yola açıldı
Bağcılar'da 4 katlı binada patlama! Ön cephesi yola açıldı
Danıştay'dan Coca Cola kararı: İçeriği araştırılsın
Danıştay'dan Coca Cola kararı: İçeriği araştırılsın
Simge Barankoğlu tutuklandı kimdir kaç yaşında Simge Barankoğlu kaç yaşında?
Simge Barankoğlu tutuklandı kimdir kaç yaşında Simge Barankoğlu kaç yaşında?
Ticaret Bakanlığı 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi! Karar Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı 3 şirketi dış ticaret sermaye şirketi listesine ekledi! Karar Resmi Gazete
Kadına şiddete karşı sonunda Meclis gündeminde! Evliliğe ehliyet şartı!
Kadına şiddete karşı sonunda Meclis gündeminde! Evliliğe ehliyet şartı!
Şanlıurfa'da boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı! 5 organizatör tutuklandı
Şanlıurfa'da boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı! 5 organizatör tutuklandı