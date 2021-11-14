Sancaktepe'de yoğun sis kazaya neden oldu: 4 yaralı

SANCAKTEPE'de yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar attıktan sonra yolun dışına çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Hasan Kalaycı'nın kullandığı 41 AIA 295 plakalı otomobil, Pendik istikametinde ilerlediği sırada bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktı. Araç defalarca takla attıktan sonra bariyeri aşarak yolun dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Hasan Kalaycı ve araçta bulunan Özcan Konak, Abdullah Bozkurt ile Pınar Gürbüz ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sisin yaşandığı bölgeye gelen Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.