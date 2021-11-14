Simge Barankoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

Simge Barankoğlu kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İzmir'de sosyal medyada para ödülü dolandırıcılığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni olan Simge Barankoğlu'nun da yer aldığı 17 kişi tutuklandı. Korktun mu videosu ile tanınan Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?

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Simge Barankoğlu kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. İzmir'de sosyal medyadan para ödülü dolandırıcılığına ilişkin başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında yer aldığı 16 kişi tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında sorusu gündeme geldi. İşte Simge Barankoğlu hakkında merak edilenler...

Simge Barankoğlu kimdir:

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş’lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu o dönemde taklit etmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu, DHA'nın haberine göre tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.