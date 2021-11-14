İbrahim Kalın'dan 'F-35 krizi aşılacak mı?' sorusuna net cevap! Alternatif bakmak en doğal hakkımız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD ile yaşanan F-35 krizi, Libya konferansı ve Suriye'deki çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalıh, ABD'nin F-35'leri vermemekte direnmesi durumunda alternatifler aramanın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı NTV yayınında yurtiçi ve uluslararası gündem hakkındaki soruları yanıtladı. İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

- (Paris'teki Libya konferansı) Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı, bundan rahatsızız. Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor."

- Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci kaygımız Libya'nın toprak bütünlüğüdür.

"Müttefikler 'sayenizde çatışmaya denge geldi' diyor."

- Hafter'e 3 yıl içerisinde verilen ciddi silah gücü var. Hafter'deki silahlar geri alınmadı, şu anda bir yerlerde saklanıyor. İlerde Hafter'in bunları kullanmayacağının garantisi var mı. Önce Hafter ile konuşup Wagner'i oradan çıkarsınlar.

- Askerlerimizin paralı askerlerle bir tutulmasını reddediyoruz.

ABD ile F-35 krizi aşılacak mı?

- Türkiye'nin programdan çıkarılması haksız ve hukuksuz. Orada 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uzmanlar gidip geliyor, görüşmeler devam ediyor.

- Türkiye'yi dışarda bırakırsanız NATO ittifakı zarar görür. Hava savunma sistemi için alternatif bakmak en doğal hakkımız.

- Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içersinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Suriye'de çözüm arayışları

- Suriye sahasında güvenlik sağladığımız geniş coğrafya var.

- Uluslararası toplum Suriye halkını yalnız bıraktı. Suriye'deki mevcut tablo sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Rejimin buradan aklanarak çıkmasını kabul etmeyiz.

- Rusya'ya "Tel Rıfat'taki YPG varlığını çıkarın" diyoruz. Kurulmak istenen terör koridoru Türkiye'nin gayreti sonucu engellendi.



"ABD, YPG'yi Rusya ve İran'a karşı desteklediğini söylüyor. YPG eninde sonunda herkes için sorun olacaktır."

Belarus'a gidecek olan Irak, Suriye ve Yemen'lilerin Türkiye'den uçuşlarına izin verilmeyecek



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