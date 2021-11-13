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Türk İnsansız Hava Araçları, Yunan hava kuvvetlerinin başına bela oldu

Türk İnsansız Hava Araçları, Yunan hava kuvvetlerinin başına bela oldu

Yunan emekli korgeneral Tzoumis, Türk SİHA'larının başlarına bela olduğunu ifade etti. Tzoumis, yüzde 70-75'i yerli savunma sanayi üretimi olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmadığını itiraf etti.

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Yunan emekli korgeneral Lambros Tzoumis, Yunan Pentapostagma'ya açıklamalarda bulundu. Tzoumis, Türkiye'nin yerli üretimde çok ciddi gelişme kaydettiğini ve ülkesinin en büyük sorununun bu olduğunu dile getirdi.

"Bizi iki kötü seçeneğe mahkum etmek istiyorlar"

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor" iddiasında bulundu.

Emekli korgeneral, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı "iki kötü seçenek" arasında bırakmak olduğunu savundu. Tzoumis, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir" dedi.

"SİHA'lar öncelikli sorunumuz"

Bayraktar TB2 SİHA'lara değinen Tzoumis, "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları ile uğraşma konusunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'nin yerli üretimi karşısında pek parlak durumda değiliz"

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan general, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 70-75'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

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