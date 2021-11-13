Türkiye 13 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 347 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 118 milyon 302 bin 677'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Kasım 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 254 oldu.

Bakan Koca, ikinci doz aşı oranı düşük illeri sıraladı

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 79,90 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,90 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 302 bin 677'ye yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ