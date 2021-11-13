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A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 6 golle devirdi

A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 6 golle devirdi

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla A Milli Takım, Letonya ile berabere kalan Norveç'le puanları eşitledi ve averajla 2. sıraya yerleşti.

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A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

Maça baskılı başlayan Bizim Çocuklar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

11. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, attığı nefis çalımın ardından topu ağlara gönderdi ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 22. dakikasında hakem Boiko, Olivero'nun Zeki'ye yaptığı faul sonucu VAR incelemesine gitti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

38. dakikada Halil Dervişoğlu topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. 41. dakikada rakibi hazırlıksız yakalayan Milli Takım, yine Halik Dervişoğlu ile farkı 3'e çıkardı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Milli Takımımız, devre arasına 3-0 önde gitti.

Millilerden gol yağmuru
İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Milli Takım, 10 kişi rakibine karşı ciddi posizyonlar üretti.

65. dakikada arka direğe kesilen topa hareketlenen Merih Demiral, topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi.

81. dakikada Serdar Dursun attığı golle farkı 5'e çıkarırken, 84. dakikada Mert Müldür skoru 6-0 yaptı.

İkinci sıraya yükseldik
2022 Dünya Kupası G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cebelitarık'ı konuk etti. Farklı kazanması gereken maçta Ay-Yıldızlılar, rakibini 6 golle yıkarak Norveç'i averajla geçti ve 2. sıraya yerleşti.

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