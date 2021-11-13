Faizler indi ancak bu seferde konuta zam geldi!

Konut kredilerinde ekim ayı sonunda yapılan faiz indirimleri, bir ay dolmadan İstanbul’da ev fiyatlarının yüzde 5-10 aralığında zamlanmasına yol açtı.

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İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Konut kredi faizlerindeki indirimden sonra talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni zamlar yaptı" dedi. Aşa, "Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze uzak evlere talep geldi" diye konuştu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Kredi faizlerindeki değişiklikten sonra vatandaş konut satın almak istedi ama talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni zamlar yaptı” dedi.

25 Ekim 2021’de yapılan bir açıklama ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurmuştu.

Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verilmişti.

Nizamettin Aşa’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul’da son faiz indiriminden sonra satılan evler, çoğunlukla fiyatların düşük seyrettiği ilçelerde yoğunlaştı.

Aşa, “Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze uzak evlere talep geldi. Daha düşük bedelli olan semtlerden Esenyurt’un kuzeyi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa’nın bir kesimi gibi” diye konuştu.

Müteahhite yarıyor

Kredi faizlerinin mevcut seviyesinin vatandaş için avantaj yaratmadığına dikkat çeken Aşa, bu yüzden piyasada istenilen canlılığın da yakalanamadığını ifade etti.

Aşa, şöyle devam etti: “Faizlerin daha düşük, konut fiyatlarının da sabit kalması lazım ki netice alınsın. Diğer türlü krediyle ev alınınca müteahhitin cebine gidiyor. Fiyatlar arttığı için ödenen toplam tutar da yükseliyor. Dolayısıyla vatandaş için bir avantaj olmaktan çıkıyor.”