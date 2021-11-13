BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  EKONOMİ

Bazı rakı çeşitlerine zam geldi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı fiyat listesini paylaştı

Bazı rakı çeşitlerine zam geldi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı fiyat listesini paylaştı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.

Abone ol

Aybaş bir kullanıcının sorusu üzerine, bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı.

Aybaş'ın paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs geçirenler tek tek kontrol ediliyor: Yürüyemeyen, görüşü bozulan, kalbi rahatsızlananlar var
Koronavirüs geçirenler tek tek kontrol ediliyor: Yürüyemeyen, görüşü bozulan, kalbi rahatsızlananlar var
Belarus krizinde Türkiye ve THY suçlanıyor İbrahim Kalın'dan tepki
Belarus krizinde Türkiye ve THY suçlanıyor İbrahim Kalın'dan tepki
Diyanet kuralı kaldırdı camilerde sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı
Diyanet kuralı kaldırdı camilerde sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreni Erdoğan'dan önemli açıklamalar
1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye montaj töreni Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Depremi için ürküten beklenti! 16 ilçeye daha koyulacak!
İstanbul Depremi için ürküten beklenti! 16 ilçeye daha koyulacak!
MHP'li Necmi Yıldırım'dan dolar tepkisi: Bu ülke dolarla kurulmadı
MHP'li Necmi Yıldırım'dan dolar tepkisi: Bu ülke dolarla kurulmadı
Ahıska Türkleri 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyor
Ahıska Türkleri 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyor
9 yıl boyunca babasının istismarına uğrayan kadın: Çocukluğumu çaldılar
9 yıl boyunca babasının istismarına uğrayan kadın: Çocukluğumu çaldılar
Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı