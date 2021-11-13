Sivas'ta yıllardır garajda tutuldu 95 model Opel'in benzeri yok açık arttırmayla satıldı fiyatı sır gibi saklanıyor
Sivas’ta yıllardır garajda bekletilen sıfırdan farksız 95 model araç açık arttırmayla satıldı, satılan aracın fiyatı ise sır gibi saklanıyor.
Yıllar önce Almanya’da çalışan Emrullah Güler, 1995 yılında Sivas’ta yaptırdığı apartmanın bir dükkanını garaja çevirerek, o yıl satın aldığı otomobili burada muhafaza etti. Güler, aracı ise sadece Almanya’dan memleketi Sivas’a tatile geldiği yaz günlerinde kullandı. Her yaz yaklaşık bin kilometre yapan Güler, 2013 yılında vefat etti.
Güler’e ait 95 model araç ve 4 katlı apartman varislerine miras kaldı. Araç, Sulh Hukuk Mahkemesince açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracı Ordu’da yaşayan Erdal Alan satın aldı.
8 yıl sonra garajdan çıkarıldı kilometresi 16 binde
Satın alınan araç 8 yıl sonra garajdan çıkarıldı. İlk günkü halini korumayı başaran araç sadece 16 bin 511 kilometrede. Görenleri şaşkına çeviren aracın satış fiyatı ise sır gibi saklandı.
“Bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmüyorduk”
Erdal Alan, bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmediklerini dile getirerek, “Yakın bir dostum vasıtasıyla Sivas’ta böyle bir aracın olduğunu öğrendim. ‘Ağabey araba satılacak. Sende bu tarz arabaları seviyorsun. İstersen bir değerlendir’ dediler. Tabi ki bir heyecan oluşturdu. Bu kilometrede böyle bir otomobilin olduğunu düşünmüyorduk. Bunun haberi gelince biraz heyecanlandık. Sonra arabanın videoları geldi. Daha da heyecanlandım” dedi.