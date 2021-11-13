MHP'li Necmi Yıldırım'dan dolar tepkisi: Bu ülke dolarla kurulmadı

MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım da, “Ülkemizin politikalarını vurmaya çalışıp bizi dünya devletleri arasında güçsüz duruma düşürmeye çalışan muhalefet şunu bilmelidir, bu ülke dolarla kurulmadı" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” toplantısı Gaziantep’te yapıldı.

Toplantıda konuşan MHP MYK Üyesi Muharrem Varlı, “Bir ülkücü olarak diyorum ki bu ittifak olmasa dahi Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı diye sorsalar vallahi, billahi, tillahi yüz defa Tayyip Erdoğan derim” dedi. MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım da, “Ülkemizin politikalarını vurmaya çalışıp bizi dünya devletleri arasında güçsüz duruma düşürmeye çalışan muhalefet şunu bilmelidir, bu ülke dolarla kurulmadı" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “ Adım Adım 2023 İl İl Anadolu” toplantısı Gaziantep’te yapıldı. Toplantıya MHP MYK Üyelerinden Muharrem Varlı, Necmi Yıldırım, Ali Fuat Kardaş, MHP Gaziantep Milletvekillerinden Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay katıldı. Toplantıda 2023 yılında düzenlenecek olan seçim çalışmalarında yapılması gerekenler ve yapılacak projeler ele alındı. Toplantıda konuşan MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, son günlerde muhalefet tarafından tartışma konusu edilen döviz artışları hakkında muhalefete eleştirilerde bulundu. Diğer yandan MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım ise İyi Parti’ye yönelik bir dizi eleştiride bulundu.

“Bu ülke dolarla kurulmadı”

Toplantıda konuşan ve döviz kurundaki artış hakkında açıklamalarda bulunan MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, bir ülkenin ekonomisinin dolara endekslenmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) terörün uzantısı olduğunu dile getiren Yıldırım, “Gaziantepli hemşerilerimizi güçlü ve coşkulu görmek bizlere güç katmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Toplumun temel sorunları muhtarlarımızda birikmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bunlara fazlasıyla hakimdir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da kuruldu. 15 Temmuz’da Cumhur İttifakı’nı millet kurdu. Cumhur İttifakı; başkaları gibi belirli bir plan ve proje doğrultusunda kurulmuş, ülkemizin temeline dinamit koymayı hedefleyen değil, ülkemizin daha güçlü yarınlara taşımayı hedefleyen bir ittifaktır. Son günlerde dikkat çeken bir konuya buradan bende dikkat çekmek istiyorum. Bugünlerde dolar, kur artışından, ekonomideki sıkıntılardan bahsediliyor. Şunu bilmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ankara merkezli yönetimin sancılarını, dış ülkelerinin baskılarıyla bugünlerde sıkça yaşamaktadır. Ekonomide oluşan durumlar, gri listeler, büyükelçilerin tutumları bunun en büyük işaretidir. Bunları görmemek için tamamen gözlerimizin ve şuurlarımızın kapalı olması gerekiyor. Bahreyn’in Dinarı, Dolar’ın iki buçuk katı, Malta’nın parası dolardan güçlü ve paraları dolardan yüksek olan adı sanı bilinmeyen 7-8 tane ülke sayabilirim. Peki, bu ülkeler tarihe, bilime ve başka alanlarda dünyaya ne katmıştır? Bir ülkenin gidişatını doların gidişatına, ayçiçek yağının fiyatına göre endekslemek hangi milliyet şuuruna yakışır? Ülkemizin politikalarını vurmaya çalışıp bizi dünya devletleri arasında güçsüz duruma düşürmeye çalışan muhalefet şunu bilmelidir, bu ülke dolarla kurulmadı. Bunların bilincinde hareket edelim. Terörün uzantısı HDP’ye MHP’yi yedirmeyin, milliyetçi harekete sahip çıkmanızı istirham ediyorum” dedi.

“Biz nefes aldıkça hiçbir güç anayasanın ilk üç maddesini değiştirme kudretini kendinde bulamayacaktır”

CHP Milletvekili ve Anayasa Profesörü olan İbrahim Özden Kabaoğlu’nu eleştiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise var oldukları sürece hiç kimsenin anayasanın ilk üç maddesini değiştiremeyeceğini belirterek, “ Bir adam var İbrahim Kaboğlu diye anayasa profesörü, mecliste Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili. Buna anayasa hazırlattılar. Hazırladığı anayasa taslağında ilk 3 maddenin değişmesi var. Bu ilk 3 maddede bayrağımızın değişmesini istiyor. İstiklal Marşımızın değişmesini istiyor. Laik, sosyal, hukuk devleti yazıyor bunu mu değiştirmek istiyorlar? Ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti diyor bunu mu değiştirmek istiyorlar? 4’üncü madde diyor ki; bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bunu değiştireceklermiş. Vallahi, billahi, tillahi de biz nefes aldıkça hiçbir güç anayasanın ilk üç maddesini değiştirme kudretini kendinde bulamayacaktır. Onun için bizi tepelemesi lazım. Biz Cumhur İttifakı bileşenleri olarak 2023’de lider ülke Türkiye olsun mücadelesi veriyoruz. Millet İttifakının bileşenleri ise HDP’nin emriyle tezkereye hayır oyu veriyor, PKK-YPG’nin davetine, kahvaltı sofrasına kaçarak gitmek istiyor. Aramızdaki farkı lütfen anlatın. Anlatın ki milletimiz doğruyu görsün. Biz ülkücüler yalnız Allah’a inanır ve yalnız Allah’tan yardım dileriz. Biz hiçbir emperyal güçten yardım dilemeyiz. Görüyorsunuz etrafımızı kuşatmışlar. Kuşatsınlar ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. İşte aramızdaki fark budur” ifadelerini kullandı.

Akşener’e tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt Baykan ilçesi ziyareti sırasında bir kişinin Kürdistan açıklaması yapmasına karşılık vermediğini söyleyen MHP MYK Üyesi Muharrem Varlı, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına ettiği küfrü de hatırlatarak, “Mecliste bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, HDP ile işbirliği içerisinde. Soruyorum; HDP bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü ister mi? HDP bu ülkenin güçlenmesini, büyümesini ister mi? HDP bu ülkeyi bölüp ve parçalamak isteyen bir siyasi parti değil mi? Bir tarafta bizden daha milliyetçi olduğunu iddia eden ve partimizi bölüp ayrılan kendilerine iyi diyen bizim kötü dediğimiz partinin genel başkanı, HDP meşru siyasi partidir diyor. Oraya gidip oy veren, değerli ülkücü arkadaşlarıma sesleniyorum, lütfen aklınızı başınıza alın. Eğer HDP’nin meşru bir parti olduğuna inanıyorsanız orada kalmaya devam edin. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt Baykan’a gidiyor bir tanesi çıkıyor diyor ki ‘burası Kürdistan toprakları ne işiniz var?’ hadi oradan lan sen kimsin burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyemiyor. Eğer arkadaşlarımız bunları göremiyorsa, gözleri kör olmuşsa, kalpleri mühürlenmişse Allah onların gözlerini açsın ve kalplerindeki mühürleri kaldırsın. Yine bir milletvekilleri bir şehit kardeşi tepki gösterdi diye ağza alınmayacak küfürler ediyor. Niye? Çünkü bunlarda samimiyet yok. Samimiyet olsa bir şehit yakınına asla ve asla küfür etmeyi bırakın o derece bir tepki bile göstermez. Bizden ayrılıp giden kardeşlerime sesleniyorum, bu gerçekleri görün. İşte gidip bunları anlatacağız. Bizim anlatacağımız çok şey var. Bizim onlara söyleyecek o kadar çok sözümüz var ki onları kıstıracak, sindirecek Allah’a çok şükür gücümüz var” şeklinde konuştu.

“CHP’nin Cumhurbaşkanına olan düşmanlığı gözlerini kör etmiş”

İttifak olmasa dahi Selahattin Demirtaş karşısında yer alması halinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini dile getiren Varlı, “CHP’nin Cumhurbaşkanına olan düşmanlığı gözlerini kör etmiş. Vallahi onlara sorsanız Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı diye inancınız olsun Selahattin Demirtaş derler. Ben de bir ülkücü olarak diyorum ki bu ittifak olmasa dahi Tayyip Erdoğan mı Selahattin Demirtaş mı diye sorsalar vallahi, billahi, tillahi yüz defa Tayyip Erdoğan derim. Tayyip Bey’in hataları var mıdır? Vardır. Elbette insanız geçmişte hata yapmışızdır, kusurumuz olabilir ama bu kusur ve hatadan dönmüş olmak, bugün doğruları yapıyor olmak dünü bize unutturmalıdır. Düşünün bir tane komşunuz var. Kötü yola giriyor, kumar oynuyor vesaire bu kardeşinizi alıp ıslah edip yanınızda tutmak mı doğrudur yoksa onu o kötülüklere itmek mi doğru olur. Siyasette de bazen bu tür hamleler yapmak lazım. Elbette Cumhurbaşkanımızı böyle bir şeye benzetmek mümkün değil. Teşbihte hata olmasın ama biz yaptıklarımızın doğru olduğuna inandığımız için bu ittifak içerisindeyiz” diye konuştu.