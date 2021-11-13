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Boşandığı kocası tarafından kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşandığı kocası tarafından kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldü

Küçükçekmece’de 2 çocuk annesi kadın, uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürüldü. Aile apartmanında kalan kadının ölümü, ailesini yasa boğdu.

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Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Gülsüm Yarış, Urfa’da eşi Sedat Kalındaş'tan 7 ay önce boşandıktan sonra İstanbul Küçükçekmece’ye geldi.

Gülsüm Yarış çocuklarıyla birlikte babasının aile apartmanında ona verdiği dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Eski eş Sedat Kalındaş eve sadece çocuklarını görmek için geliyordu.

Mutfakta kafasına tek el teş etti

=İddiaya göre, uyuşturucu alan Sedat Kalındaş sabah saatlerinde eski eşinin kaldığı eve geldi. O sırada evde olan 8 yaşındaki çocuğuna mutfakta kahvaltı hazırlayan Gülsüm Yarış ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Sedat Kalındaş, "Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun" diyerek talihsiz kadının kafasına tek el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, Gülsüm Yarış'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Sedat Kalındaş olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve koşan Gülsüm Yarış'ın annesi acı haberle yıkıldı. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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