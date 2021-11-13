Ahmet Hakan'dan Başak Cengiz'in samuray kılıçla öldürülme olayı için tepki: Beş sonuç doğurmalı!

Ataşehir'de kaldırımda yürürken samuray kılıcıya Can Göktürk Boz tarafından katledilen Başak Cengiz olayı için tepki yağmaya devam ediyor. Ahmet Hakan şizofren olduğu iddia edilen Boz için ailenin de sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i öldürdüğü cinayetle ilgili olarak görüşlerini dile getirdi. Hakan, "Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı" dedi.

Hakan, 'Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı' başlıklı yazısında,

"BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı" dedi

Hakan şunları kaydetti:

İki: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

Üç: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.

Dört: Psikolojik açıdan hasta olduğu doktor raporlarıyla sabit olmayan katiller için, elde hiç veri yokken “sorunlu” denmemeli. Yargıyı etkileyecek bu tür yaklaşımlardan kaçınılmalı.

Beş: Bu tür cinayetlerin ardından maktulden ziyade katile odaklanılmalı... Maktulün fotoğraflarından ziyade katilin fotoğrafları yayınlanmalı. Katilin elde bir tane fotoğrafı varsa... Onunla yetinilmeli.