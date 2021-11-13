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AK Parti'den Ordu'da belediye çalışanı kadına hakaret eden başkan Yaşar Şahin için açıklama! Ceza verilecek mi?

Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in belediye çalışanıyla yaşadığı tartışmada vatandaşa hakaret etmesi üzerine AK Parti'den açıklama geldi.

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AK Parti, Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında makamında şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.

AK Parti, kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2019’da yaşanan ve önceki gün ortaya çıkan görüntülere göre, AK Partili Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ile şehit yengesi ve belediyenin temizlik işçisi Sevinç Karaca arasında “sendika” kaynaklı bir tartışma yaşanıyor. İkili bir süre tartıştıktan sonra Karaca’nın “yalan konuşuyorsunuz” sözleri üzerine Şahin, “Terbiyesizlik etme. Bana yalancı diyecek alçaklık burada bulunmadı. Çık dışarı, çık” diye bağırıyor ve odadan çıkartıyor. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine AK Parti, Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Başkana disiplin soruşturması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.

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