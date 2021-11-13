DSÖ yeni tehlikeye karşı uyardı bir bu eksikti! 2022 yılında şırınga kıtlığı geliyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecek yıl şırınga tedariğinde küresel bir kıtlığın olabileceği konusunda uyardı. Şırınga sıkıntısı yaşanırsa koronavirüs aşılamasından çocuk aşılarına kadar pek çok aşıda sıkıntı yaşanabilir.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni bir raporuna göre, gelecek yıl küresel şırınga sıkıntısı olabilir ve açık iki milyara yaklaşabilir. Bu eksiklik dünya çapında 7,25 milyardan fazla dozun uygulandığı Covid-19 aşı kampanyalarında duraksamaya yol açabilir. DSÖ, küresel olarak üretim artmazsa, durumun istifleme ve panik satın almaya yol açabileceği konusunda uyararak, Covid-19'un yanı sıra onlarca hastalığa karşı tedavinin gecikeceği konusunda uyardı.

DSÖ İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Bölümü kıdemli danışmanı Lisa Hedman, "Şırınga sıkıntısı yaşayabileceğimiz ve bunun da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açabileceği konusundaki gerçek bir endişeyi dile getiriyoruz. Aşılama kampanyalarının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan iki milyara kadar açık olabilir” diye konuştu.

Dünyanın yılda 6 milyar üretim kapasitesi var

Bununla birlikte Hedman, dünyanın yılda yaklaşık 6 milyar şırınga üretimi kapasitesi olduğunu söyledi. Ancak, 2023 yılına kadar iki doz corona virüs aşısına ihtiyaç duyan yaklaşık yedi milyar insan olacağını açıkladı.

Hedman, "2022'de bir milyarın üzerinde bir açığın olacağı oldukça açık. Şırıngaların bir aşı şişesinin on katı büyüklüğe sahip olduğu düşünüldüğünde, ayrıca tedarik zincirinde gecikmelere neden olması muhtemel” dedi.

Koruma da yavaşlayacak

Diğer taraftan, uzun süreli şırınga kıtlığı Covid-19’un yanı sıra diğer hastalıklara yönelik aşılarda gecikmeler anlamına gelebilir. Geçen ay, DSÖ dünyanın ilk sıtma aşısını onayladı ve bu, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sağlık adımı olarak kabul edildi. Ayrıca, küresel çapta milyonlarca çocuk, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, çocuk felci ve boğmaca için aşılara güveniyor.

Hedman, rutin aşılamalarda bir gecikmenin 'gelecek yıllarda' halk sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olabileceğine dikkat çekti. Buna göre, olası bir şırınga sıkıntısı, onların yeniden kullanılması gibi güvenli olmayan uygulamalara da yol açabilir. (DSÖ’ye göre kullanılmış şırıngaları sterilize etmek bile tüm zararlı bakterileri ortadan kaldırmıyor.)

DSÖ'ye göre şırınga yokluğu sadece Koronavirüs salgını açısından değil genel anlamda dünya çapında bir sağlık sorununa da yol açabilir. Zira dünya genelinde bebekler ve çocuklar için uygulanan rutin aşılama programları için de şırınga ihtiyacı var ve bu ileriki dönemde önümüze büyük bir sorun olarak çıkabilir.

Öte yandan şırınga eksikliği aşılama işlemlerinde şırınga ve iğnelerin güvenli olmayan şekilde yeniden kullanılmasına da yol açabilir. Hal böyle olunca DSÖ ülkeleri, istifleme ve panikle satın alma durumlarından kaçınmak için şırınga ihtiyaçlarını önceden planlamaya çağırdı.