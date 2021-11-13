BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti

Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti

Hükümete yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Abone ol

Bülent Arınç, AK Parti'den istifa eden ve DEVA Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında ziyareti duyuran DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir
Foto Galeri Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen iki İsrailli! İlk açıklama İsrail'den geldi onlara göre olay çok başka!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen iki İsrailli! İlk açıklama İsrail'den geldi onlara göre olay çok başka!
Erdoğan'ın evini görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Erdoğan'ın evini görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Kan donduran cinayet: Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü
Kan donduran cinayet: Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü
Dolar kuru 10 TL'yi ilk kez aştı ekonomistler nasıl değerlendirdi?
Dolar kuru 10 TL'yi ilk kez aştı ekonomistler nasıl değerlendirdi?
Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti
Amerikan Devletleri Örgütü, Nikaragua seçimlerini gayrimeşru ilan etti
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Lüks aracıyla bariyerlere giren ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy'un bacağı koptu
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
Fenerbahçe Beko'dan şoke eden mağlubiyet ilk çeyrekte sadece 3 sayı attı
2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi
2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?
Muz yiyerek alay eden Suriyeliler ile ilgili Göç İdaresi'nden flaş açıklama! Sınır dışı edildiler mi?