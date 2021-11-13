Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti

Hükümete yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

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Bülent Arınç, AK Parti'den istifa eden ve DEVA Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabında ziyareti duyuran DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.