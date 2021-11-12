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Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Anadolu Ajansı
Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Edirne'de aracının ön camında cam filmi olan sürücüleri cezadan "güneş gözümü alıyor" bahanesi kurtaramadı. Cam filmini 7 gün içinde çıkarmayan sürücülere araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.

Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Denetimde ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi.

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Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Aracının ön camında sürücünün görüşünü engelleyen cam filmi olan araçlara ceza uygulandı.
Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi.

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Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.

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Güneş gözümü alıyor bahanesi kurtaramadı aracınız trafikten men edilebilir

Cam filmini 7 gün içinde kaldırmayanların aracı trafikten men edilebiliyor

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.

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