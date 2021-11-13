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2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi

2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri toplu sonuçlar! Danimarka ilk kez gol yedi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı. Gruptaki 9. maçından 3-1 galibiyetle ayrılan Danimarka ilk kez kalesinde gol gördü.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı.

C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İtalya-İsviçre: 1-1

Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

F Grubu

Moldova-İskoçya: 0-2

Avusturya-İsrail: 4-2

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

I Grubu

Andorra-Polonya: 1-4

İngiltere-Arnavutluk: 5-0

Macaristan-San Marino: 4-0

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