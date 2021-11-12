Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi

ABD'de enflasyon verisinin 31 yılın zirvesini görmesinden sonra Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandıran dolar, 10 lirayı ilk kez geçti. Gram altın ise 600 lirayı görmesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası piyasalar hızlandı. Ekim ayında ABD'de enflasyon yüzde 0,9 yükselerek yıllık bazda yüzde 6,2'ye ulaştı. Bu rakam son 31 yılın yani 1990 yılından bu yana en yüksek enflasyon verisi oldu. Bu gelişme sonrası yükselişe geçen dolar ve altın her gün yeni bir rekor kırmaya başladı.

Dolar ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Dün 9,97 ile rekor kıran dolar, yükselişini bugün de sürdürerek ilk kez 10 lira seviyesini aştı. Dolar gibi altında da yükseliş sürerek bir rekor da gram altından geldi. 600 lirayı geçen gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın ve dövizde son durum

Saat 21:25 itibarıyla dolar 10,01'den, altının gram fiyatı ise 600 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,46'dan, sterlin ise 13,43'ten alıcı buluyor. Çeyrek altın 992,24 liradan, cumhuriyet altını 4.041 liradan satılıyor.

ALTIN PİYASASINDA DURUM

Altın/ONS: Bin 867 dolar

Cumhurtiyet altını: 4 bin 54 TL

Yarım altın: Bin 989 TL

Çeyrek altın: 994 TL

Gram altın: 602 TL