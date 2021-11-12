BIST 1.639
DOLAR 9,97
EURO 11,43
ALTIN 597,59
HABER /  POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Süleyman Soylu: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru

TEKİRDAĞ'da Uluslararası AB Modex Tatbikatı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın polisin müdahale ettiği olaylarda vatandaşların görüntü çekmesini yasaklayan genelgenin yürütmesini durdurmasına ilişkin, "Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay'ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum" dedi.

Abone ol

TEKİRDAĞ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın polisin müdahale ettiği olaylarda vatandaşların görüntü çekmesini yasaklayan genelgenin yürütmesini durdurmasına ilişkin konuştu.

Bakan Soylu, "Danıştay yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, bizim hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi. Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki o hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz. Yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki anayasada bütüncülüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Burada Danıştay'ın hassasiyeti doğru bir hassasiyet. Arkadaşlarımız da Danıştay'ın ortaya koyduğu hassasiyet konusunda çalışmalarını yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay'ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık
Bakan Bekir Pakdemirli: 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık
Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor
Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ile yeni rekorlara koşuyor
Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken 3 İsrailli hakkında karar
Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken 3 İsrailli hakkında karar
Koronavirüs salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor
Koronavirüs salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünyanın A planı haline gelmeyi başaracaktır
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye dünyanın A planı haline gelmeyi başaracaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan'ı panikletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan'ı panikletti
UEFA'dan Galatasaray'a ret
UEFA'dan Galatasaray'a ret
Elon Musk'un Tesla'sı akıllı telefon sektörüne de giriyor! İşte iddia edilen telefondan ilk görsel
Elon Musk'un Tesla'sı akıllı telefon sektörüne de giriyor! İşte iddia edilen telefondan ilk görsel
LPG'ye bir zam daha! Pazartesi başlıyor Bir yılda otogaza toplam yüzde 70'lik zam oldu
LPG'ye bir zam daha! Pazartesi başlıyor Bir yılda otogaza toplam yüzde 70'lik zam oldu