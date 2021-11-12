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UEFA'dan Galatasaray'a ret

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
UEFA'dan Galatasaray'a ret

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu.

Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.

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