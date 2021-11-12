BIST 1.642
DOLAR 9,96
EURO 11,39
ALTIN 594,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beyoğlu'nda yaşandı! Gelin damadın nikah günü evi yandı

Beyoğlu'nda yaşandı! Gelin damadın nikah günü evi yandı

 İSTANBUL Beyoğlu'nda bugün kıyılacak nikah için evden çıkan gelin damat yangın şoku yaşadı. Olayı haber alan çift apar topar geri döndü.

Abone ol

İstiklal Mahallesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ali Kabuli Caddesi'ndeki evlerinden bugün saat 15.30'da yapılacak nikah için çıkan Eda ve Eren çifti kuaföre gitti. Nikaha 2 saat kala Eren Eren'i komşuları arayıp evden dumanlar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada gelen Eda ve Eren çifti yaşayacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi. 

"Çocukların bugün nikahı olacaktı"

Gelin damadın akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, "Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.

"Yeni evlenmişlerdi, eşyaları yanmıştır"

Yangını gören bir mahalle sakini, "Allah razı olsun, itfaiye 10 dakikada geldi ve yetiştiler. Yetişememiş olsalar çok büyük bir yangın olabilirdi. Allah hepimizi korudu. İçeride iki kişi vardı, dumanı görünce hemen dışarı kaçtılar. Yeni evlenmişlerdi onlar, bugün nikahları vardı. Onların da eşyaları içeride yanmıştır" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Efsane Turistik Doğu Ekspresi'nin kış seferleri başlıyor
Efsane Turistik Doğu Ekspresi'nin kış seferleri başlıyor
EYT kimleri kapsıyor EYT'liler ne istiyor?
EYT kimleri kapsıyor EYT'liler ne istiyor?
Çankırı Valiliği Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı
Çankırı Valiliği Covid-19 ilaçlarını paylaşarak aşı çağrısı yaptı
Almanya'da koronavirüs için alarm 4 kat arttı! Durum ciddi
Almanya'da koronavirüs için alarm 4 kat arttı! Durum ciddi
Cezaevleri yönetmeliğinden 'çıplak arama' çıkartıldı onun yerine bakın ne getirildi?
Cezaevleri yönetmeliğinden 'çıplak arama' çıkartıldı onun yerine bakın ne getirildi?
Şırıngalı çikolata yüzünden Mert'in öldüğü dava sanığı gıda kontrolörü mahkemede Ürüne nasıl izin verildi?
Şırıngalı çikolata yüzünden Mert'in öldüğü dava sanığı gıda kontrolörü mahkemede Ürüne nasıl izin verildi?
Osmaniye'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Selma koronavirüsten öldü
Osmaniye'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Selma koronavirüsten öldü
Kovid-19 temaslısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinada
Kovid-19 temaslısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinada
Kaymakam olsun diye okula gönderdi dağa kaçırıldı acılı baba eyleme katıldı
Kaymakam olsun diye okula gönderdi dağa kaçırıldı acılı baba eyleme katıldı
Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! Ayfonkarahisar'da yakalandı
Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! Ayfonkarahisar'da yakalandı