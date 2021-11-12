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Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! Ayfonkarahisar'da yakalandı

Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçmıştı! Ayfonkarahisar'da yakalandı

ANTALYA'da girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altınla kaçan Serkan Ö., Afyonkarahisar'da yakalandı. Serkan Ö.'nün yanı sıra olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

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Olay, 29 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbedede Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu sırada, şüphelinin olayı gerçekleştirdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da yakalandı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ve Gasp Bürosu ekipleri, adının Serkan Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, Serkan Ö.'nün yanı sıra olayla ilgili 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Polis üniformasıyla soygunun şüphelileri

3 şüphelinin, 17 Ekim 2020'de meydana gelen kuyumcu soygununu da gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler, polis üniformasıyla girdikleri iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçmıştı.

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