Mehmet Öz senato adayı oluyor! Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade eder mi?

ABD'de büyük bir üne sahip olan Türk Dr. Mehmet Öz'ün senato adaylığı Türkiye aleyhtarlarının da dikkatini çekti. Haberde Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafları yayınlanırken Habertürk yazarı Oray Eğin konuyla ilgili "Dr. Öz bize Fetullah’ı iade eder mi?" sorusunu köşesine taşıdı.

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ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den 2022 seçimleri için Pennsylvania Senatörlüğü için aday olacağı haberleri ortalığı karıştırmaya başladı. Haberi yapan Washington Free Bacon, Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafıyla yayınladı.

Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin konuyu değerlendirdiği köşe yazısında "Dr. Öz bize Fetullah’ı iade eder mi?" diye sorarak tartışmayı başlattı.

Yazısında, "2022’de Senato ara seçimlerinde de Cumhuriyetçi senatörün yerine seçime girmeyi amaçlayan Öz tek başına dengeleri değiştirebilir. Şu anda Demokratlar 50-50 bölünmüş Senato’da üstünlüğü beraberliği bozan Başkan Yardımcısı’nın oyu sayesinde elde etti. O yüzden tek bir koltuk bile önemli. 2022’de bu eyalet yakından takip edilecek, aday olmayı başarsa bütün dikkatler de Mehmet Öz’e çevrilecek." dedi.

Anavatanın kendisine ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı

Köşesinde "Dr. Öz seçilirse ne kadar Türkiye dostu olur?" sorusuna da yanıt arayan Eğin, bu soruya ise şöyle yanıt verdi;

"Senato’da THY reklamlarında oynayan bir Amerikalı Türk’ün görev yapması kağıt üzerinde Türkiye’nin bir dostu olduğu anlamına geliyor. Ama seçilirse Dr. Öz ne kadar Türkiye dostu olur? Bu sorunun yanıtı da paraya bakar. Dr. Öz anavatanın kendisine ne kadar ihtiyacı olduğunu bilecek kadar akıllı. Kongre’de Türkiye’nin tek bir dostu bile kalmadı. Senatörler S-400’ler yüzünden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkarttı, ama aynı programa dahil olan Hindistan’ın benzer bir cezadan muaf tutulması için önerge verdiler. Kongre aynı zamanda FETÖ’nün kullanışlı figürü Enes Kanter’in cirit attığı bir yere de dönüştü; tek başına bir lobi makinesi olarak algıyı yönetiyor. Dahası Türkiye karşıtlığının sağı solu da yok. Hiçbir konuda uzlaşmayan iki parti Türkiye aleyhinde hemen aynı safta yer alabiliyor.

Hal böyleyken Türkiye kökenli bir senatör kendi partisinden ya da koridorun diğer ucundan meslektaşlarını örgütleyebilir, algıyı değiştirebilir, Türkiye dostu davranabilir mi? Türkiye de bu seçimi yakından takip edecek, büyük ihtimalle ABD’deki bazı isimler üzerinden Öz’ün kampanyasına bağış yapılması ihtimali de değerlendirilecek."

Türkiye dostu davranmayabilir

Eğin, Türkiye'nin Dr. Öz'ü seçim yarışında desteklemeden önce temkinli davranması gerektiğini de belirterek şu uyarılarda bulundu;

"Elbette Türkiye bağı Öz’ün olası seçim kampanyasında aleyhine de kullanılacak. Adaylık için bir komite kurduğunu ilk duyuran Washington Free Beacon gazetesi haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Dr. Öz’ün yan yana fotoğraflarına yer verdi, ama ikilinin ilişkilerinin tam olarak nasıl olduğunun belli olmadığını yazdı. Kuşkusuz bir algı numarasıydı bu. Aday olabilirse bu durum başını ağrıtacak, o da belki Türk kimliği ona siyasi kariyerinde ayak bağı olmasın diye çok da Türkiye dostu davranmayabilir. Türkiye kumbarayı açmadan önce iyi düşünmeli. Kağıt üzerindeki hesapların siyaset sahnesinde tutmadığı çok olmuştur, Mehmet Öz gibilerin ipiyle kuyuya inerken temkinli olmakta fayda var."