Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan açıklama: Riskli

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7'lik depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi.

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre; deprem 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5,0 olarak duyurdu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor" diye konuştu.

Görür'den riskli açıklaması

Malatya ve çevre illerde endişeye neden olan deprem hakkında Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" ifadelerini kullandı.