Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle tekneyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle gitti.

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DEMOKRASİ ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler deniz yoluyla geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev teknede sohbet etti.

Cuma namazı Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde

Liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki karşılama töreni sonrasında, cuma namazı için Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçti.

Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı.

Sultanahmet'te bulunan Türk Konsey Binası için açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı. Binanın açılışını Erdoğan, konsey üyesi ülkelerin başkanları ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerden kesilen kurdelelerin anı olarak saklamalarını istedi. Liderler açılış öncesi, binayı da gezdi.