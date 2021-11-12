Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974’ten beri en yüksek artış

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, pahalı ham madde ve ara ürünler nedeniyle geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak Mart 1974'ten beri en yüksek artışı kaydetti.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, geçen ay eylüle kıyasla yüzde 1,6, Ekim 2020'ye göre de yüzde 15,2 arttı.

Destatis açıklamasında, " Bu, ilk petrol krizinin ardından Mart 1974'ten bu yana en yüksek yıllık değişim oranıydı.” yorumu yapıldı.

Mart 1974’te artış yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Eylül 2021 ve Ağustos 2021'de Toptan Eşya Fiyat Endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla yüzde 13,2 ve 12,3 olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Yıllık olarak toptan eşya fiyatlarındaki yüksek değişim oranları, ham madde ve ara ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Ekimde petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 54,7, metal fiyatları yüzde 60,9, kereste fiyatı yüzde 48,4 artış kaydetti.

Geçen ay yıllık bazda hayvan yemi fiyatlarında yüzde 26,8 artış olması dikkati çekti.

Enflasyon ekimde yüzde 4,5 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde

Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da eylül ayında yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükselerek 3 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etmişti

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik darboğazları, ham madde ve başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yılda yüzde 2,6’ya düşmesini bekliyor.