200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
Kadıköy’de yaşayan Sercan Deniz henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkardı.
Kadıköy’de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkardı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL‘yi görünce şaşkınlık yaşadı.
Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 482 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtti.
Aracına binerken galoş geçiriyor
Tofaş otomobiline gözü gibi bakan Deniz, otomobilini Ümraniye’de bulunan bir İSPARK otoparkında tutuyor. Deniz, aracını haftada sadece bir gün hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor. Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor. Sercan Deniz, otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini ifade etti.
“Aracı muayenesine bile çekiciyle götürdüm”
Otomobil hakkında konuşan Sercan Deniz, "Beş yıl önce buldum. Beş yıl önce bu aracı satmaya niyetleri hiç yoktu. Yaşlı bir amca zaten sahibi. Bir sene geçti aradan. Tabii bu aralarda yokluyorum, satıyor musun, satmıyor musun diye. Hala satmadılar, satmadılar. Aradan dört sene geçti, dört sene sonra geçen sene haziran ayında aracı satmaya ikna edebildik. Aslında hala satmaya niyetleri yoktu ama sonunda biz ikna edebildik. Aracı satın aldım. Aracı satın aldığımda aracın muayenesi yoktu.