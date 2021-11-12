BİM'den 'şeker satışı yok' açıklaması! Markete giden küp şeker ve toz şeker bulamıyor

BİM'de markete gidenlerin toz şeker ve küp şekeri reyonlarda bulamadığı şikayetleri üzerine BİM açıklama yaparak sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını iddia etti. BİM açıklamada "Tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" dedi.

Abone ol

Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmada fahiş fiyat uygulama suçundan 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesilen 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmadan en çok cezayı BİM marketler zinciri aldı. 958 milyon TL ceza kesilen BİM'den, '1 haftadır şeker yok' iddialarına yanıt geldi.

Türkiye'deki şeker üretiminin Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapıldığını hatırlatan BİM, "Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir" ifadelerine yer verdi.

Şeker fabrikalarının son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizdeki şeker üretiminin yaklaşık yarısı kamu kuruluşu niteliğindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte, şeker pancarı fiyatı devletimiz tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Dolayısıyla şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir.

Kamu kuruluşu şeker satışını neredeyse durdurdu

Şeker fiyatını ve piyasasını yöneten, yönlendiren üretimin yaklaşık yarısını temin eden kamu kuruluşlarına şirketimizin güveni sebebi ile hiçbir dönemde stoklama gibi bir eylemde bulunulmamıştır. Devletimizin sahibi olduğu şeker üreticisi kurum kayıtlarından BİM’in stok amaçlı şeker satın almadığı görülecektir. Bu sebepledir ki Ülkemizin en büyük tedarikçisi olan Kamu kuruluşunun bu günlerde şeker satışını neredeyse durdurması, diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız."