THY, Minsk'e üç ülkenin vatandaşlarını taşımayacak! Suriye, Irak ve Yemenlilere geçiş yok

Türk Hava Yolları ve Belarus'un hava yolları şirketi Belavia, Minsk uçuşlarına Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıkla

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Avrupa'yı sarsan göçmen krizinde flaş gelişme. Türk Hava Yolları ve Belarus'un hava yolları şirketi Belavia, Minsk uçuşlarına Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, göç krizi nedeniyle THY ve Belavia, Belarus'a uçuşlarda diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışında Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyecek.

Sadece diplomatik pasaport ve oturma izni olanlara izin

Sputnik'e konuşan THY'den bir kaynak, "Havayolumuz Minsk uçuşlarında yalnızca diplomatik pasaportu olan veya Belarus oturma izni olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada ise, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.