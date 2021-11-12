BIST 1.636
DOLAR 9,93
EURO 11,37
ALTIN 591,37
HABER /  GÜNCEL

THY, Minsk'e üç ülkenin vatandaşlarını taşımayacak! Suriye, Irak ve Yemenlilere geçiş yok

THY, Minsk'e üç ülkenin vatandaşlarını taşımayacak! Suriye, Irak ve Yemenlilere geçiş yok

Türk Hava Yolları ve Belarus'un hava yolları şirketi Belavia, Minsk uçuşlarına Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıkla

Abone ol

Avrupa'yı sarsan göçmen krizinde flaş gelişme. Türk Hava Yolları ve Belarus'un hava yolları şirketi Belavia, Minsk uçuşlarına Suriye, Irak ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, göç krizi nedeniyle THY ve Belavia, Belarus'a uçuşlarda diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışında Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyecek.

Sadece diplomatik pasaport ve oturma izni olanlara izin
Sputnik'e konuşan THY'den bir kaynak, "Havayolumuz Minsk uçuşlarında yalnızca diplomatik pasaportu olan veya Belarus oturma izni olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada ise, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?
Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Hükümet bilerek mi doları yükseltiyor? Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler
Yunus Güner kimdir neden öldü Yunus Güner oynadığı diziler
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller
İstanbul depremiyle ilgili zaman verildi! Tehlikedeki illerin sayısı 24'e yükseldi işte o iller
İstanbul merkezli FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına operasyon
İstanbul merkezli FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamlarına operasyon
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya garantiledi
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri Brezilya garantiledi
40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı
40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı
Camdaki Kız Sedat Cem Uzan mı hikayesi gerçek çıktı
Camdaki Kız Sedat Cem Uzan mı hikayesi gerçek çıktı
Bahçelievler’de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı
Bahçelievler’de eşini öldüren zanlının cinayeti planladığı ortaya çıktı