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40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı

40 milyar dolarlık anlaşma! Vatandaşın ve devletin cebi dolacak Murat Kelkitlioglu yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji konusunda yakında müjde vereceğini açıklamasıyla ilgili yazı kaleme alan yazar Murat Kelkitlioğlu, 40 milyar dolarlık olası anlaşmaya dikkat çekerek "İşte size kaynak, işte size hareketlilik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili yaptığı açıklama heyecana yol açtı. 

Erdoğan, "Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Şimdi Karadeniz'de doğalgaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğalgazın çıktığı anda sadece devletin değil aynı zamanda vatandaşımızın kasasına girecek." dedi.

"İşte size kaynak, işte size hareketlilik"

Kamuoyunda merak uyandıran açıklama, TV100 yazarı Murat Kelketlioğlu'nun gündemindeydi. Türkiye'nin kaynak sıkıntısı çektiği şu günlerde herkese nefes aldıracak gelişmeyle ilgili Kelkitlioğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Biraz şöyle önümüzdeki aylarda olmasını hayal ettiğim bir tabloyu paylaşmak istiyorum sizlerle…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı… Enerji konusunda çok ciddi müjdelerinin olacağı, bu müjdenin sadece devletin değil vatandaşın da cebine etkisinin olacağını söyledi…

Bu açıklamadan yola çıkarak şöyle bir hayal kuruyorum; öyle bir enerji kaynağına sahip olacağız ki, bu kaynak üzerinden 40 milyar dolarlık bir anlaşma yapacağız… İşte bu anlaşma Erdoğan’ın dediği gibi hem devletin hem vatandaşın cebini doldurur… Bugün en çok tartışma konusu olan ekonomiye yapacağı etkiyi tartışmıyorum bile… İşte size kaynak, işte size hareketlilik…"

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