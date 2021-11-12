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Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini uçtu!

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini uçtu!

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 9,9785'e yükseldi. Ankette enflasyon tahmini yüde 19,31'e çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 olmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 15,61 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 13,91 yönündeydi. Ankette 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 11,27 seviyesinden yüzde 11,76'ya yükseldi.

Dolar/TL beklentisi 9,98
Ankette yıl sonuna ilişkin dolar/TL kuru beklentisi 9,98 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette bu rakam 9,22 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e yükseldi.

Büyüme beklentisi yüzde 9,2
Piyasa katılımcıları anketinde 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 9,2 oldu. Ekim anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 8,9 olarak kaydedilmişti. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

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