BIST 1.636
DOLAR 9,92
EURO 11,37
ALTIN 590,97
HABER /  MEDYA

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız

Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız

CHP'nin kapatılmasına yönelik sözleriyle tartışma yaratan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "siyasetteki çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi" olduğunu savunurken, 2023'te seçilmesi gerektiğini yazdı.

Abone ol

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçme girmesi yasaklanmış olabilir" sözleri tartışma yaratan Mehmet Barlas, dikkat çeken yazılarına devam ediyor. 

"Erdoğan yeniden seçilmeli" başlıklı yazısında 2023 seçimlerine değinen Barlas, sorunların üstesinden gelebilecek tek ismin Erdoğan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır"

"Aslında her seçim sonunda yalancılar ve küfürbazlar kaybediyor. Bu arada Fetullahçılık, sanki bazılarının vazgeçilmez bir özelliği. Adliye, polis, güvenlik güçleri arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar ama bir türlü sonunu getiremiyorlar. Aynı şekilde 1984'ten beri binlerce Türk'ün hayatına mal olan PKK terörü, hâlâ bazı partiler açısından itibarlı bir olay. O kadar ki PKK'ya karşı harekâta girişilirken bazı partiler bunu kınıyorlar. Daha da ötesi, en büyük müttefikimiz Amerika, PKK'yı silahla ve parayla besliyor.

Beklentimiz Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın sonunun gelmesini önlemek. Ama Türkiye için dünyanın sonu, sözünü ettiğim hastalıkların topluma egemen olmasıyla mümkündür. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız. Çünkü sözünü ettiğim çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır."

İlgili Haberler
Mehmet Barlas kendini "fantazi yaptım" diye savundu!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
Foto Galeri 200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem!
Samuray kılıcı hediyelik kılıfıyla satılıyor! Katilin evinden 15 kılıç çıkmıştı! Başak Cengiz sokakta öldürüldü
Samuray kılıcı hediyelik kılıfıyla satılıyor! Katilin evinden 15 kılıç çıkmıştı! Başak Cengiz sokakta öldürüldü
Kütahya'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Kütahya'da 21 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5 maç oynadı işte sonuçlar
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5 maç oynadı işte sonuçlar
Bahar Korçan evli mi eşi Cem Görk kimdir eşini neden yalnız bıraktı?
Bahar Korçan evli mi eşi Cem Görk kimdir eşini neden yalnız bıraktı?
Yapı Kredi Yayınları'ndan Orhan Pamuk açıklaması Veba Geceleri'nde Atatürk'e hakaret var mı?
Yapı Kredi Yayınları'ndan Orhan Pamuk açıklaması Veba Geceleri'nde Atatürk'e hakaret var mı?
Yunan basını iyice çıldırdı! Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız tehdidi!
Yunan basını iyice çıldırdı! Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız tehdidi!
Bahar Korçan kimdir kaç yaşında neden öldü ne kanseriydi?
Bahar Korçan kimdir kaç yaşında neden öldü ne kanseriydi?
Yüz yüze eğitimde ilk üç ay nasıl geçti? Ara tatil başlıyor
Yüz yüze eğitimde ilk üç ay nasıl geçti? Ara tatil başlıyor
Anadolu Efes Alba Berlin'e patladı
Anadolu Efes Alba Berlin'e patladı