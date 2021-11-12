2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5 maç oynadı işte sonuçlar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.Abone ol
Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3
Gürcistan-İsveç: 2-0
Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0
Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5
Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz, Yunanistan-İspanya, Slovakya-Slovenya, Malta-Hırvatistan, Almanya-Liechtenstein, Romanya-İzlanda