Temel Karamollaoğlu: Erdoğan'a göre ekonomi dört dörtlük kimsenin şikayeti yok

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede neler konuşulduğu anlattı. "Birçok yerde anlaşmamakta anlaştık" diyen Karamollaoğlu'na "Cumhur İttifakı'na katıl" teklifi yapıldı mı? Erdoğan ekonomi, dış politika ve cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili neler söyledi?.. İşte ayrıntılar....

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları 2.5 saati bulan görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. 'Koltuk krizi' haberlerini yalayanlayan Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Birçok yerde anlaşmamakta anlaştık” dedi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde tek sorun 50+1

Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine dair endişelerini paylaştığını anlatan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sistemi “istikrar” vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu anlattı.

Koltuk krizi yoktu! Erdoğan'la anlaşamamakta anlaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu yanındaki koltuğa değil de uzağa oturttuğu ve bunun bir aşağılama olduğu iddiaları için de Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı öğle yemeğini beraber yiyelim dedi. Hatta iki kez teklif etti... Ben öğle yemeği yemiyorum. O nedenle yemek programına gerek yok dedim. Kendisi, ben de öğle yemeği yemiyorum ama bir yerden bir şeyler gelmişti. Birlikte yeriz diye arzu ettim, dedi. Aslında kabul etsek daha iyi olurdu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde PCR testi istiyorlar. Ben de test yaptırmamıştım. Cumhurbaşkanı da o konuda hassas biliyorsunuz. ‘O zaman mesafeli oturalım’ dedi. Ben o koltuk işini istiskal edici bir hareket olarak görmedim."

Cumhurbaşkanı sistemde sadece 50+1'den şikayetçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir revizyon düşünüp düşünmediği sorulan Karamollaoğlu, "Kendisi diyor ki, 'İstikrar için bu şart'. Sistemde revizyon düşünmüyor. Hiç. Sadece '50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık' dedi." ifadelerini kullandı.

Birçok yerde anlaşmamakta anlaştık

50+1 şartının değiştirilmesi için bir teklif yapıp yapmadığı sorulan Karamollaoğlu, "Hayır. Öyle bir şey yok. O ittifak olmadan olmaz. Ama bunu görmüş olduk. Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Her konuyu konuştuk diyemem ama birçok yerde anlaşmamakta anlaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na çağırdı mı? “İttifak konusu gündeme geldi mi?” diye sorulan Temel Karamollaoğlu şu karşılığı verdi: “Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz.”

Erdoğan'a göre ekonomi de dış politika da dört dörtlük!

Ekonomik sıkıntıların görüşmede gündeme gelip gelmediği sorulan Karamollaoğlu "Aksaklıkları da ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki, 'Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir.' O aynı kanaatte değil.

'Tarım ürünlerine verilen fiyatlardan kimsenin şikayeti yok'

Bu sene fındığa verilecek ücretin en azından dolar bazında olması lazım ki geçen seneyi korusun. Tayyip Bey, 'Herkes çok memnun”' dedi. 'Kimsenin şikayeti yok. Hele ki fındıkta verdiğimiz zamdan dolayı herkes memnun' dedi.

Ekonomiyle gili durumu muhalefet abartıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede artan enflasyon, işsizlik rakamlarıyla ilgili ne dediği sorulan Karamollaoğlu "O konularda Tayyip Bey, Türkiye’nin çok iyi bir noktada olduğunu, muhalefetin bunu abarttığını düşünüyor" dedi. Erdoğan'ın ekonomide sorun olmadığı yolundaki açıklamalarının kendisini endişelendirdiğini anlatan Karamollaoğlu, "Kendisine de dedim. Yürütme makamında bulunan kişinin danışmanları veya arkadaşları yanlış gördüğünü açıkça söyleyecek ve bu sözünden dolayı da zarar görmeyecek insanlar olması lazım. Bunlar olmuyor" diye konuştu.