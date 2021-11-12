Türkiye'de 20 milyon aşısız var! Ölümler artarsa yasaklar geri gelecek korona ilacına daha 5 ay var

Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan son durum saptamalarına göre, hastaneye başvuranlar arasında genç ve aşısız hastalar çoğunlukta. 12 yaş üzeri 14 milyon kişinin sırası geldiği halde aşı yaptırmadığı, 4-5 milyon civarındaki göçmenlerin de eklenmesi durumunda rakamın 20 milyona dayanacağı yorumları yapılıyor.

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Dünyada pandemiyle mücadelede kış koşullarına göre yeni kararlar tartışılırken, Türkiye’de bir süre daha ‘kontrollü yönetim’ uygulanacağı, vaka sayısı ve ölümlerde yukarı doğru bir hareketlenmede, farklı kararların devreye girebileceği belirtiliyor. Sürecin yönetilebilir görülmesi nedeniyle ‘aşı taleplerini arttırmak’ ve ‘korunmaya özen gösterilmesini sağlamak’ dışında, şu aşamada yeni bir pozisyon alınmayacağı öğrenildi.

Koronada kış önlemleri beklemede

Hürriyet'in haberin göre, toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, Avrupa ülkelerinde tartışılmaya başlanan ‘kapalı mekanlara aşı şartı veya PCR zorunluluğu’ gibi kararlar öneriler arasında olmasına karşın, şimdilik gündeme alınmayacak.

Vaka ve ölüm sayıları hızlı biçimde artmazsa!

Vaka sayısında ve ölüm oranlarında hızlı bir artış görülmemesi durumunda mevcut kurallara devam edileceği ifade ediliyor. Yoğun bakımların kapasitesinde sorun yaşanmaması da bunda etkili oluyor.

Hastanelerdeki tablo

Hastaneye başvuranlar arasında genç ve aşısız hastalar çoğunlukta bulunuyor. Ölümlerde ise 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çoğunlukta olduğu ifade ediliyor.

20 milyon kişi özellikle de gençler aşı yaptırmadı

12 yaş üzeri 14 milyon kişinin sırası geldiği halde aşı yaptırmadığı, 4-5 milyon civarındaki göçmenin de eklenmesi durumunda rakamın 20 milyona dayanacağı yorumu yapılıyor. Test pozitiflik oranının yüzde 7.8, aktif vaka sayısının 450 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Aşıya talep her geçen gün düşüyor

Pandemiyle ilgili toplantılarda, aşıya ve korunmaya yönelik ilginin azalması da sorun olarak değerlendiriliyor. Verilere göre en az 2 doz aşı olanların toplam nüfustaki oranı yüzde 59.1 olarak saptandı.

İlk doz aşılama, bir hafta öncesine göre yüzde 16, bir ay öncesine göre de yüzde 44 azaldı. Bir günde yaklaşık 66 bin doz aşı yapıldığı, bunun da 30 Mayıs’tan sonraki en düşük günlük yapılan aşı rakamı olduğu belirtildi.

Son iki haftadır düşüşte olan haftalık 100 bin nüfusa düşen ortalama vaka sayısı, bu hafta yüzde 4.5 artarak 221’e yükseldi.

Korona ilacına daha 5 ay var

Yapılan toplantılarda, koronavirüs için üzerinde çalışılan antiviral ilaçlar da değerlendirmeye alınıyor. Bu ilaçların seri üretim aşamasına gelmesi için en az 5 aylık bir süre gerektiği belirtiliyor.

İlaçların fiyatları ve insanlara ulaşma hızının önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, “İlaç hasta olduktan sonra devreye girecek. Ölümü ne kadar önlediği önemli. Bunu zaman içinde göreceğiz” dediler.

Bu nedenle, hastalanmayı ortadan kaldıran önlemlere daha çok değer veriliyor. ‘Aşı ve korunma önlemleri’nden taviz verilmemesi öneriliyor.