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“Muska” operasyonunda yakalandı, “Muska yazmayı bilmem” dedi

“Muska” operasyonunda yakalandı, “Muska yazmayı bilmem” dedi

AKSARAY'da muska yazıp vatandaşları para tuzağına düşürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanınca, “Ben muska yazmayı bilmem” diyerek kendini savundu. Kasten adam yaralama suçundan da arandığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilova beldesinde müstakil bir evde Ali S. (46) isimli şahsın para karşılığı muska yazarak kazanç sağladığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şahsı teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, yeterli delillere ulaşmasının ardından müstakil eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ali S., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Hastane girişinde gazetecilerin “Nasıl muska yazıyorsun?” sorusuna Ali S., “Ben muska yazmayı bilmem. O kim sana dediyse, o yazıyordur” diye cevap verdi. Yapılan sorgulamasında kasten adam yaralama suçundan arandığı tespit edilen Ali S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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