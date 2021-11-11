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Selçuk Üniversitesi karıştı! Ülkücü öğrenciler fakülte bastı

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp'in 10 Kasım paylaşımı bir grup ülkücü öğrenci tarafından protesto edildi. Fakülteye gelerek Gökalp'in odasına girmek isteyen öğrenciler ile fakülte öğrencileri arasında arbede çıktı.

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Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, Mehmet Akif İnan'ın "Şehir Gazeli" adlı şiirinden paylaştığı bir dize tartışma yarattı. Ülkücü bir grup öğrenci fakülte binasına bastı, karşıt görüşlü öğrencilerle karşı karşıya geldi.

Hüseyin Gökalp, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından "Şehir Gazeli" adlı şiirin "Doğ ey güneş erit taştan adamı. Ve kurut taşları diken elleri" dizesinin yer aldığı duvara yazı yazan bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede tepkilere neden olurken Gökalp, kısa süreliğine de olsa twitter hesabını kitledi. Paylaşımın bazı haber sitelerinde de yer almasının ardından Ülkücü olduğu belirtilen bir grup öğrenci fakülte binasına gelerek Gökalp'ı protesto etti. 

Fakülteye girdiler arbede çıktı

Öğrencilerin fakülte binasına girmesiyle birlikte gerginlik artarken iki grup karşı karşıya geldi. Arbede bina dışında da devam ederken kavga güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son buldu.

İstifa et çağrısı

Bu olayların ardından aynı grup fakülte binası önünde açıklama yaparak Öğretim Üyesi Gökalp'i istifaya davet etti.

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