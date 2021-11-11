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Gilaburunun faydaları neler böbrek taşını düşürüyor!

Gilaburunun faydaları neler böbrek taşını düşürüyor!

Gilaburu meyvesinin ne olduğunu duymuş muydunuz? Böbrek taşını düşüren bu mucizevi meyvenin faydaları inanılmaz!

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Gilaburunun ne olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Oldukça acı bir tadı olan bu meyve suyu çıkarılarak tüketilmekte ve arpa ile mayalanmaktadır. Kırmızı renkte ve nohut büyüklüğünde olan gilaburu Kayseri'de oldukça sık tüketilen bir meyvedir. Özellikle böbrek hastalıklarına iyi geldiği bilinen Gilaburu meyvesinin bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki gilaburunun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bu mucizevi meyveye dair tüm merak edilenler! 

Adet düzensizliğine iyi geliyor 

Kadın hastalıklarından en sık yaşanan olan adet düzensizliği ve adet sancılarına iyi geldiği bilinmektedir. 

Kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor 

Gilaburu meyvesi kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan bir meyvedir. Bunun yanı sıra vücut hareketlerinin daha sağlıklı olmasını sağlar. 

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