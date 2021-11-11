İYİ Partiden geri vites: Sözlerimiz HDP'ye değildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Genel Başkan Meral Akşener'in, "HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz" açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, bu konuşmanın Halkların Demokratik Partisine (HDP) yönelik bir konuşma olmadığını ifade etti.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Halkların Demokratik Partisini (HDP) hedef alan sözlerinde düzeltme yapmaya çalıştı.

Gerçek Gündem internet sitesine konuşan Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, "HDP ile PKK'yı aynı çizgide görüyoruz" açıklaması ile ilgili, "Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP'ye yönelik bir konuşma değildi" ifadelerini kullandı.

Bahadır Erdem, Akşener'in sözlerinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) karşı bir isyan olduğunu savundu.