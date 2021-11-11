Fondaş medyadan 10 Kasım'da Alinur Aktaş üzerinden çirkin algı operasyonu

Millet İttifakı üyesi İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine ettiği küfürleri unutturmak, gündemi değiştirmek için fondaş medya algıda sınır tanımıyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın profil fotoğrafı üzerinden algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan skandalı sonrası Millet İttifakında panik havası hakim olurken muhalefetin fonladığı medya ise bu konuyu unutturma ve gündemi değiştirme çabasına girdi.

Sözde habercilik anlayışı işe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı hedef tahtasına oturtmaya kalkan KRT ve Yeniçağ, Aktaş'ın gülümserken çekilmiş profil fotoğrafını 10 Kasım'da değiştirmesini Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık olarak lanse ederek algı operasyonu yapmaya kalkıştı.