Adana'da boğazı kesildikten sonra çuvala konulmuş erkek cesedi su kanalında bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde boğazı kesildikten sonra ayağına taş bağlanıp çuvala konulan erkek cesedi sulama kanalında bulundu.

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ADANA'nın Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde sulama kanalındaki köprüden geçen bir kişi çuval içinde ceset görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı.

İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü ve daha sonra ayağına taş bağlanıp çuvala konduktan sonra sulama kanalına atıldığı belirlendi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken bir taraftan da kayıp başvurularını inceliyor.