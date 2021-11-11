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Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi!

Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de peş peşe aldığı kötü sonuçlardan sonra gündeme dair açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in performansındaki son durumu değerlendiren Koç, yıldız futbolcunun artık saha içine konsantre olması gerektiğini söyledi.

"FENERBAHÇE İÇİN YAPACAKLARINA KONSANTRE OLMALI"
Ali Koç yaptığı, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz" açıklamasının ardından Fenerbahçeliler başkana tepki gösterdi. Ali Koç, Mesut Özil'i taraftarın önüne atmakla suçlanırken sosyal medyada sert eleştirildi.

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