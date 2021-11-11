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Elon Musk Tesla’daki 5 miyar dolarlık hissesini sattı

Elon Musk Tesla’daki 5 miyar dolarlık hissesini sattı

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı anket sonucu şirketin hisselerinden 5 milyar doları sattı.

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Dünyanın en zengin iş insanlarından Musk, böylelikle sahibi olduğu şirket hisselerinin yüzde 10’unu elinden çıkardı.

Musk, ilk defa 2016 yılında sahibi olduğu 4 miyar dolar tutarındaki hisseden, 2,6 milyonu elinden çıkarmıştı. Ünlü iş adamı, daha sonra yaklaşık 2,2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra 934 bin hisseyi 1.1 milyar dolara satmıştı.

Musk, Twitter hesabından, Tesla'nın hisse fiyatını düşürmeye yardımcı olmak amacıyla şirketin yüzde 10’unu satışa çıkarmayı planladığını açıklamış ve bunun için takipçilerin görüşlerini sormuştu.

Sosyal medyada düzenlenen bu ankete katılanların çoğunluğu Musk’ın hisseleri elinden çıkarmasından yana oy kullanmıştı. Satış sonrası hisseler salı günü ilk önce yüzde 12 düşerken, çarşamba günü yüzde 4,3 değer kazandı.

Hisse satma olasılığıyla ilgili plan, borsadaki diğer oyuncuların önceden pozisyon alabilmesi için mali finans işlemleriyle ilgili kuralları gereği eylül ayında kamuoyu ile paylaşılmıştı..

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